17 December, 2025
Il Consiglio provinciale ha approvato il primo bilancio "politico", istituito le commissioni, la sigla e la targa automobilistica SU
Provincia

Il Consiglio provinciale ha approvato il primo bilancio “politico”, istituito le commissioni, la sigla e la targa automobilistica SU

Nella seduta tenuta questa sera a Iglesias, il Consiglio provinciale del Sulcis Iglesiente ha approvato il primo bilancio “politico”, istituito le commissioni consiliari e la tanto attesa attribuzione della sigla della provincia e della targa automobilistica. Il Consiglio ha approvato all’unanimità la proposta della sigla SU.
«In tempi record e contro ogni previsione siamo riusciti ad approvare un bilancio che prevede ingenti risorse per strade, scuole, ambiente e assunzioniha commentato il presidente Mauro Usai -. Siamo pronti a lavorare senza utilizzare l’esercizio provvisorio, in modo da dare corso a tutti gli interventi previsti a partire dal 1 gennaio 2026.»
