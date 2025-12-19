Lunedì 22 dicembre, al teatro Massimo di Cagliari, omaggio a Tino Petilli

Torna per il secondo anno consecutivo, al Teatro Massimo di Cagliari, una serata dedicata a Tino Petilli, attore dalla voce straordinaria che scelse la Sardegna come palcoscenico privilegiato della sua vita. Con oltre ottanta spettacoli teatrali, film, sceneggiati televisivi e commedie radiofoniche, Tino Petilli (Foza, Vicenza 1937 – Cagliari 2024) è stato un grande protagonista della scena contemporanea.

Ad oltre un anno dalla sua scomparsa, gli amici e i colleghi lo ricorderanno nella sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari (ore 17.00) con una serata speciale a lui dedicata, con immagini inediti e tanti ospiti – da Lia Careddu a Maria Grazia Bodio, Mario Faticoni, Maurizio Mezzorani – ripercorrendo le tante interpretazioni del suo fantastico percorso artistico. Come ha scritto la figlia Milena Petilli, tra le artefici della serata: «Un’occasione per celebrare la sua vita e la sua arte, mantenendo il legame con lui attraverso parole sincere, aneddoti e poesie. La tua interpretazione, papà, ha dato voce alle nostre emozioni, il tuo ricordo brillerà per sempre sul palco della nostra memoria: non sei scomparso, hai solo cambiato scena».