Il Salone dello Studente sbarca in Sardegna. Presente anche lo stand dell’Università di Cagliari

Per la prima volta il Salone dello Studente, organizzato da Class Editori, ha fatto tappa in Sardegna, scegliendo la fiera di Sassari come sede di un appuntamento dedicato all’orientamento e al futuro formativo delle nuove generazioni. Un esordio che ha registrato un’ampia partecipazione da parte degli studenti delle scuole superiori e un forte interesse per le proposte degli atenei e degli enti presenti.

Tra gli espositori di maggior rilievo figuravano l’Università degli Studi di Cagliari (UniCa), l’Università degli Studi di Sassari (UniSS), la Regione Autonoma della Sardegna e tutte le accademie delle forze dell’ordine statali. Accanto a loro erano presenti anche alcuni atenei fuori regione, come l’Università di Genova e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, oltre a istituti di formazione come lo IED e la NABA.

Il Salone ha ospitato inoltre realtà impegnate nel sociale e nel volontariato, tra cui Plastic Free ed Emergency, che ha affiancato all’attività informativa un’importante azione di sensibilizzazione su temi ambientali.

All’interno dello stand dell’Università di Cagliari, si sono svolte numerose presentazioni dedicate alle facoltà, ai corsi di laurea e ai servizi di counseling, secondo un programma articolato che ha consentito agli studenti di orientarsi in modo consapevole rispetto alle proprie scelte future. Il personale coinvolto comprendeva l’Ufficio orientamento, le tutor, le psicologhe e gli psicologi del servizio di counseling, oltre ai docenti che hanno illustrato l’offerta formativa e dei loro corsi di studio.

Particolarmente partecipate le due presentazioni tenute dalla Prorettrice all’Orientamento, Valentina Onnis, una per ciascuna giornata del Salone, nella sala centrale dell’evento. Gli incontri hanno offerto una panoramica completa dell’ateneo, soffermandosi sia sull’offerta formativa sia sui servizi a supporto della vita universitaria.

Il Salone ha permesso di incontrare studenti provenienti non solo dal nord dell’Isola – da Sassari, Olbia, Tempio e Arzachena – ma anche dal centro Sardegna, con presenze da Nuoro, Ghilarza e Macomer.