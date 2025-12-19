19 December, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSanitàLa ASL Sulcis Iglesiente ha attivato un ASCoT a Giba, al servizio anche degli abitanti di Villarios e Piscinas
Sanità

La ASL Sulcis Iglesiente ha attivato un ASCoT a Giba, al servizio anche degli abitanti di Villarios e Piscinas

0
127Views

La ASL Sulcis Iglesiente ha attivato un ASCoT (Ambulatorio Straordinario di Continuità Territoriale) a Giba, a tutela dei cittadini di Giba, Villarios e Piscinas rimasti senza medico di
medicina generale a seguito del pensionamento del precedente titolare.

«Nonostante i numerosi tentativi messi in atto per garantire la continuità del servizio – attraverso selezioni per incarichi definitivi e provvisori e una successiva manifestazione di interesse in regime libero-professionale tutte le procedure sono purtroppo andate deserte – si legge in una nota della ASL Sulcis Iglesiente -. Di fronte a questa situazione, si è quindi scelto di intervenire in modo concreto con l’attivazione dell’ASCoT.»

L’ambulatorio, collocato presso la Casa della Salute di Giba, osserverà un’apertura di 20 ore settimanali. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli orari definitivi. Il servizio garantirà visite mediche e prescrizioni di farmaci e prestazioni specialistiche, assicurando così la continuità dell’assistenza sanitaria di base.

L’attivazione dell’ASCoT, sollecitata dai sindaci di Giba Andrea Pisanu e Piscinas Mariano Cogotti, unitamente alla richiesta della nomina di un medico di base, rappresenta una risposta indispensabile per tutelare il diritto alla salute dei cittadini dell’ambito di competenza.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Alcune valutazioni d
Il Salone dello Stud

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sanità
I sindaci di Giba e
GAL Sulcis Iglesiente
E’ stato prese
Istruzione
Istruzione: un nuovo
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY