Allerta meteo codice rosso, il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha disposto una serie di misure precauzionali a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità
986Views
Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu,, visto il bollettino di criticità per rischio idrogeologico codice rosso e l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte e mareggiate emessi dalla Direzione Generale della Protezione Civile regionale, e viste le risultanze della riunione tenuta nella giornata odierna con la Protezione Civile e il COC (Centro Operativo Comunale), ha disposto una serie di misure precauzionali a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità:
Ordinanza chiusura scuole
Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026.
La chiusura è estesa anche alla Scuola Civica di Musica.
Ordinanza chiusura Asili nido comunali e privati
Chiusura dell’asilo nido comunale e degli asili nido presenti nella città di Carbonia, frazioni incluse, per le giornate di lunedì 19 gennaio 2026 e martedì 20 gennaio 2026.
Ordinanza chiusura Parchi e Aree cimiteriali
Chiusura dei parchi e delle aree cimiteriali a partire dalle ore 9.00 di lunedì 19 gennaio fino alle ore 15.00 di mercoledì 21 gennaio 2026.
Ordinanza chiusura Impianti sportivi
Chiusura di tutti gli impianti sportivi – al chiuso e all’aperto – della città di Carbonia e delle frazioni nelle giornate di lunedì 19 Gennaio e martedì 20 Gennaio2026.
E’ consigliato di tener la massima prudenza, limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare aree esposte, sottopassi e corsi d’acqua e seguire esclusivamente i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti.
NO COMMENTS