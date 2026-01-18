Allerta meteo codice rosso, il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha disposto una serie di misure precauzionali a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu,, visto il bollettino di criticità per rischio idrogeologico codice rosso e l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte e mareggiate emessi dalla Direzione Generale della Protezione Civile regionale, e viste le risultanze della riunione tenuta nella giornata odierna con la Protezione Civile e il COC (Centro Operativo Comunale), ha disposto una serie di misure precauzionali a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità:

Ordinanza chiusura scuole

Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026.

La chiusura è estesa anche alla Scuola Civica di Musica.

Ordinanza chiusura Asili nido comunali e privati

Chiusura dell’asilo nido comunale e degli asili nido presenti nella città di Carbonia, frazioni incluse, per le giornate di lunedì 19 gennaio 2026 e martedì 20 gennaio 2026.

Ordinanza chiusura Parchi e Aree cimiteriali

Chiusura dei parchi e delle aree cimiteriali a partire dalle ore 9.00 di lunedì 19 gennaio fino alle ore 15.00 di mercoledì 21 gennaio 2026.

Ordinanza chiusura Impianti sportivi

Chiusura di tutti gli impianti sportivi – al chiuso e all’aperto – della città di Carbonia e delle frazioni nelle giornate di lunedì 19 Gennaio e martedì 20 Gennaio2026.

E’ consigliato di tener la massima prudenza, limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare aree esposte, sottopassi e corsi d’acqua e seguire esclusivamente i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti.