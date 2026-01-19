Allerta meteo: la direzione aziendale della ASL Sulcis Iglesiente ha disposto la chiusura dei servizi amministrativi e sanitari differibili
Il netto peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da questo pomeriggio e per tutta la giornata di domani, così come comunicato dalla Protezione Ccivile, impone misure straordinarie a tutela della sicurezza di utenti e operatori.
La direzione aziendale ha pertanto disposto la chiusura dei servizi amministrativi e sanitari differibili.
Saranno sospese tutte le attività distrettuali e poliambulatoriali. Gli utenti prenotati verranno contattati dagli operatori per la riprogrammazione delle visite e delle prestazioni, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi.
In ambito ospedaliero saranno garantite le prestazioni urgenti, mentre quelle differibili verranno ugualmente riprogrammate.
Per informazioni, chiarimenti o segnalazioni di situazioni particolari è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), scrivendo agli indirizzi email urp.carbonia@aslsulcis.it e urp.iglesias@aslsulcis.it, oppure attraverso i canali ufficiali Facebook
e Instagram. L’Azienda seguirà costantemente l’evolversi della situazione meteorologica e fornirà eventuali aggiornamenti.
