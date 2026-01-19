Incidente stradale sulla 130, scontro tra un camion e un’auto, lievemente ferito l’autista dell’auto, illeso quello del camion

I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi sulla Statale 130, all’altezza del km 12 (poco dopo il secondo semaforo di Assemini direzione Iglesias). Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento 2A della centrale operativa del Comando.

Per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolti in uno scontro, un camion e un’autovettura condotta da un uomo, soccorso dal personale sanitario, fortunatamente non risulta gravemente ferito, trasferito in ospedale, illeso l’autista del mezzo pesante.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

La Polizia stradale è intervenuta per gli adempimenti di competenza.