20 January, 2026
Meteorologia

Sino ad ora, sono circa 150 interventi svolti dai vigili del fuoco di tutta la regione, circa 90 quelli riconducibili al maltempo che sta imperversando in Sardegna

Sino ad ora, sono circa 150 interventi svolti dai vigili del fuoco di tutta la regione, circa 90 quelli riconducibili al maltempo che sta imperversando in Sardegna.
Un funzionario della Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Sardegna è presente nella Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) della Protezione civile regionale per raccordarsi con tutte le componenti statali e regionali per le esigenze che pervengo dal territorio.
La maggior parte delle criticità è stata causata da alberi caduti, pali pericolanti, dissesti statici di elementi costruttivi quali cornicioni, tegole e cartellonistica.
Le Sale operative dei Comandi dei vigili del fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, stanno inviando le squadre operative in base alle priorità sulle chiamate di soccorso ricevute.
Al momento non risultano persone coinvolte.
Le immagini si riferiscono ad un intervento di caduta albero in piazza pubblica del comune di Nuoro.

