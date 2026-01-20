L’allerta meteo che da due giorni sta investendo la Sardegna orientale e meridionale, sta creando notevoli disagi a numerose aziende agricole. L’allagamento dei terreni sta pregiudicando i raccolti, con danni pesantissimi ai bilanci delle aziende che sarà possibile quantificare solo ad allerta finita, nei prossimi giorni. Tra le aziende agricole che si trovano in grande difficoltà, c’è quella della signora Vittoria Curreli, che risiede in azienda, nelle campagne del comune di Narcao, documentata dalle fotografie allegate.