Sabato 17 gennaio Barbusi è stata teatro della sesta edizione del Falò di Sant’Antonio e della prima Sagra de Su Cumbidu De Sant’Antoni

Sabato 17 gennaio Barbnusi è stata teatro della sesta edizione del Falò di Sant’Antonio e della prima Sagra de Su Cumbidu De Sant’Antoni, evento molto conosciuto e partecipato dalla comunità locale, sempre atteso e gradito.

L’evento, organizzato dall’associazione Sant’Antonio Abate di Barbusi con il patrocinio della Pro Loco e del comune di Carbonia, ha richiamato in piazza tante persone desiderose di assistere al suggestivo spettacolo del falò, incontrarsi e nell’occasione degustare ceci, salsiccia, formaggio arrosto con pane di Desulo, dolcetti sardi e del buon vino.

Prima dell’accensione, l’ascolto della Parola di Dio dal Libro della Genesi e la benedizione degli animali e del fuoco acceso in onore del Santo.

E’ stata una serata di gioia illuminata e riscaldata dal falò e allietata da musiche della tradizione sarda, con Stefano Pinna alle launeddas, Gianni Ore ed Emanuele Baloi alla fisarmonica.

Domenica 18 gennaio, alle ore 11.00, è stata celebrata la Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate.

Sono tante le persone volontarie che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, garantito la sicurezza e lo svolgimento ordinato della serata, regalando a tutti i presenti bellissimi momenti di compagnia, partecipazione e unione.

L’appuntamento è al prossimo anno, per un evento immancabile, sempre molto sentito anche in altre province della nostra amata Sardegna.

Alessandro Cantone