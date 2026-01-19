20 January, 2026
Elvira Usai: «L'assessorato dell'Industria oggi ha comunicato al comune di San Giovanni Suergiu l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione rilasciata nel 2018 all'Ekosarda Srl per attività di cava»
Ambiente

Elvira Usai: «L’assessorato dell’Industria oggi ha comunicato al comune di San Giovanni Suergiu l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione rilasciata nel 2018 all’Ekosarda Srl per attività di cava»

735Views

L’assessorato regionale dell’Industria oggi ha comunicato al comune di San Giovanni Suergiu l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione del 2018 rilasciata alla società Ekosarda Srl per attività di cava.

«Si aprono spiragli importanti sulla vertenza della cava in località Su Girì De Sa Murta nella frazione di Is Urigus commenta Elvira Usai, sindaca del comune di San Giovanni Suergiu -. Un primo e fondamentale obiettivo che premia gli sforzi e la determinazione dell’intera comunità. Siamo orgogliosi come Amministrazione di aver intrapreso questo percorso di opposizione assieme alle numerose associazioni, alla Diocesi, al Comitato No alla discarica e a tutte quelle persone che, a vario titolo e ruolo, non hanno mai smesso di lottare e di coinvolgere il territorio e la classe politica a tutti i livelli.»
«I rilievi e le contestazioni che l’intera comunità ha sempre mosso nei confronti dell’attività di gestione della cava da parte della società concessionaria, hanno finalmente trovato adeguato riscontro nel provvedimento degli uffici dell’assessorato regionale all’Industria aggiunge Elvira Usai -. In particolare nel documento si diffida la Ekosarda Srl ad ottemperare entro sei mesi agli obblighi e alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione che fu loro rilasciato nel 2018.»
«Non abbasseremo la guardiaconclude la sindaca di San Giovanni Suergiu e continueremo la nostra battaglia nei tavoli tecnico-istituzionali che ci competono come Ente, per scongiurare la realizzazione della discarica. Lo dobbiamo a tutti coloro che da quasi un anno si oppongono a questo ennesimo scempio ambientale del nostro territorio.»

