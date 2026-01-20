Sabato 24 gennaio, a Calasetta, verrà presentata la campagna di comunicazione della “Pilau International Fest”, ex Sagra del Pilau

Sabato 24 gennaio, alle 11.00, la sala consiliare del comune di Calasetta ospiterà la conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione del “Pilau International Fest” (ex Sagra del Pilau, piatto tipico di Calasetta), evento che segna l’evoluzione e il rinnovamento di una tradizione profondamente legata alla storia e all’identità del territorio. Nel corso dell’incontro verranno illustrati il concept della nuova campagna, le linee guida del progetto comunicativo e gli obiettivi culturali e turistici del festival, con interventi dei promotori e degli organizzatori.