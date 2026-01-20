Carbonia: riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido e impianti sportivi mercoledì 21 gennaio

Il comune di Carbonia ha diffuso una nota con la quale comunica che «a seguito di accurata valutazione e di apposita riunione con il Centro operativo comunale, è stato deciso di riaprire – a far data da domani, mercoledì 21 gennaio 2026 – tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, asili nido, Scuola Civica di musica, Master Cinema, impianti sportivi che pertanto potranno riprendere regolarmente le proprie attività».

Il comune di Carbonia sta monitorando attentamente, in costante collegamento con la Direzione regionale della Protezione Civile, l’evolversi della situazione meteorologica e l’Amministrazione comunale fornirà alla cittadinanza gli opportuni e celeri aggiornamenti in merito.