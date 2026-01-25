26 January, 2026
Traffico

E’ stata riaperta al traffico veicolare e pedonale via Costituente, a Carbonia

834Views

L’Amministrazione comunale di Carbonia comunica che i tecnici preposti alla valutazione dei rischi hanno certificato la messa in sicurezza degli alberi di pino presenti nella via Costituente adiacenti alla carreggiata.
Decade quindi l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 24.01.2026.
I tecnici comunali hanno provveduto qualche minuto fa alla rimozione delle transenne con riapertura al traffico veicolare e pedonale della via Costituente, tratto tra via Balilla e pizza Repubblica.

