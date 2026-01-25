26 January, 2026
E' stata presentata sabato 24 gennaio, al MACC di Calasetta, la campagna promozionale 2026 del Pilau International Fest
Eventi

E’ stata presentata sabato 24 gennaio, al MACC di Calasetta, la campagna promozionale 2026 del Pilau International Fest

E’ stata presentata sabato 24 gennaio, al MACC di Calasetta, la campagna promozionale 2026 del Pilau International Fest, evento organizzato al comune di Calasetta in collaborazione con il CCN Calasetta e la Pro Loco Calasetta.
Sono intervenuti il sindaco Antonello Puggioni e il consigliere Fabrizio Schirru che hanno sottolineato l’importanza di un appuntamento che continua a crescere e a valorizzare il territorio, da quest’anno in una veste più ambiziosa, internazionale, con la trasformazione da Sagra, pur di successo, a festa internazionale.
Maurizio Romano, ricercatore in statistica presso l’Università di Cagliari, ha illustrato i dati raccolti nella sua indagine statistica, evidenziando l’impatto dell’evento in termini di presenze nel 2025.
Infine, Veronica Verona, amministratrice della UPSTAIRS, società incaricata della realizzazione della campagna pubblicitaria, ha presentato la strategia di comunicazione adottata quest’anno, evidenziando l’evoluzione da Sagra a Festival Internazionale e mostrando in anteprima la nuova locandina ufficiale e i testimonial dell’edizione Stella Pusceddu e Andrea Coppola.
Vediamo le interviste realizzate con il sindaco Antonello Puggioni, il consigliere Fabrizio Schirru e il presidente del CCN Calasetta Bebo Porseo.
L'Iglesias supera ai
E' stata riaperta al

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

