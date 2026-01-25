E’ stata presentata sabato 24 gennaio, al MACC di Calasetta, la campagna promozionale 2026 del Pilau International Fest
E’ stata presentata sabato 24 gennaio, al MACC di Calasetta, la campagna promozionale 2026 del Pilau International Fest, evento organizzato al comune di Calasetta in collaborazione con il CCN Calasetta e la Pro Loco Calasetta.
Sono intervenuti il sindaco Antonello Puggioni e il consigliere Fabrizio Schirru che hanno sottolineato l’importanza di un appuntamento che continua a crescere e a valorizzare il territorio, da quest’anno in una veste più ambiziosa, internazionale, con la trasformazione da Sagra, pur di successo, a festa internazionale.
Maurizio Romano, ricercatore in statistica presso l’Università di Cagliari, ha illustrato i dati raccolti nella sua indagine statistica, evidenziando l’impatto dell’evento in termini di presenze nel 2025.
Infine, Veronica Verona, amministratrice della UPSTAIRS, società incaricata della realizzazione della campagna pubblicitaria, ha presentato la strategia di comunicazione adottata quest’anno, evidenziando l’evoluzione da Sagra a Festival Internazionale e mostrando in anteprima la nuova locandina ufficiale e i testimonial dell’edizione Stella Pusceddu e Andrea Coppola.
Vediamo le interviste realizzate con il sindaco Antonello Puggioni, il consigliere Fabrizio Schirru e il presidente del CCN Calasetta Bebo Porseo.
