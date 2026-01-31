Il 13-15 marzo torna il Rally Sulcis Iglesiente con una quarta edizione ricca di novità

A quarantacinque giorni dal via del Rally Sulcis Iglesiente, che nel fine settimana del 13-15 marzo tornerà sugli asfalti del Sud-Ovest della Sardegna per regalare un’emozionante 4ª edizione, gli organizzatori della Mistral Racing svelano alcune anticipazioni sulla manifestazione che, come ormai da tradizione, inaugurerà la stagione automobilistica 2026 e aprirà la Coppa Rally di Zona Aci Sport in Sardegna e del Campionato Regionale.

L’appuntamento, che ogni anno richiama nel Sulcis Iglesiente equipaggi da tutta la Sardegna e anche dalla Penisola, si svolgerà a metà marzo, in un weekend che, calendario motoristico alla mano, risulta essere piuttosto interessante anche per chi, impegnato nei campionati tricolore, è alla ricerca di una gara test per prepararsi al debutto. Anche quest’anno, oltre al rally moderno si disputerà il rally storico, sul medesimo tracciato.

Nell’edizione 2026, come nelle precedenti, la scuderia iglesiente Mistral Racing ha stabilito che lo shakedown sarà gratuito per tutte le vetture in gara, sia per venire incontro agli equipaggi in termini economici, sia perché lo scenario unico della litoranea per Nebida, con vista sul Pan di Zucchero, il faraglione più alto d’Europa, è un patrimonio e marchio di fabbrica di cui devono poter godere tutti i partecipanti al Rally Sulcis Iglesiente. Inoltre, sono già attive le convenzioni navali con Grimaldi Lines e Corsica Ferries per facilitare l’arrivo in Sardegna degli equipaggi: tutte le informazioni sul sito ufficiale della manifestazione wwww.rallysulcisiglesiente.com e sui profili social della gara.

Il percorso completo, invece, verrà ufficializzato nelle prossime ore, non appena si concluderanno i sopralluoghi del supervisore federale. Nel frattempo, si può anticipare la presenza di nuove prove speciali e la conferma e la rivisitazione di altre. Inoltre, il 4º Rally Sulcis Iglesiente, organizzato col supporto della Regione Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, della Delegazione Sardegna Aci Sport, dell’Aci Cagliari, della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, coinvolgerà ben dodici comuni, tra cui diverse gradite new entry: Iglesias, Carbonia, Giba, Gonnesa, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias e Villaperuccio. Questo comporterà alcune novità molto significative, a partire dalla attesa speciale Villaperuccio-Piscinas al controllo a timbro a Giba e al riordino nel lungomare di Portoscuso. La Nuxis-Santadi, grande classica del rally organizzato dalla scuderia del vento, sarà invece percorsa in direzione contraria rispetto alle edizioni precedenti, diventando quindi Santadi-Nuxis.

Attese anche interessanti novità sul fronte degli eventi collaterali, come anticipato dal presidente della Mistral Racing, Giacomo Spanu: «Siamo davvero entusiasti in vista del 4º Rally Sulcis Iglesiente, la macchina organizzativa è già a lavoro da mesi per rendere questa edizione ancora più speciale. In attesa di svelare i percorsi nel dettaglio, abbiamo visto come il coinvolgimento di Piscinas, Giba e Portoscuso porterà delle novità, rispettivamente con la nuova speciale Villaperuccio-Piscinas, il controllo a timbro a Giba e il riordino a Portoscuso. Inoltre continuiamo a impegnarci per andare incontro alle esigenze degli equipaggi, sia offrendo lo shakedown gratuito sia con la stipula di convenzioni navali con Corsica Ferries e Grimaldi Lines, che ringraziamo particolarmente perché la domenica del rally posticiperà l’orario di partenza della nave per consentire a mezzi e passeggeri di arrivare per tempo».

L’organizzazione ha pensato anche al pubblico. «Nel weekend di gara, in piazza Sella verrà posizionato un motorhome con all’interno due simulatori di guida che potranno essere utilizzatati da chi vorrà cimentarsi sui percorsi rallistici e all’interno si potrà anche acquistare il merchandising ufficiale del rally. Sia Piazza Sella ad Iglesias, sia Piazza Roma a Carbonia saranno inoltre teatro di eventi collaterali, come il raduno auto d’epoca, e sorgeranno stand espositivi che renderanno la manifestazione più accattivante. Inoltre, non nascondo che tanti piloti da oltremare stanno chiedendo informazioni sulla gara e chissà se qualche grande nome sarà al via di questa edizione. Nel fine settimana del 7-8 febbraio, promuoveremo la nostra manifestazione al Racing Meeting di Vicenza.»

Il ringraziamento è d’obbligo. «Il Rally non potrebbe esistere senza il supporto fondamentale e determinante della Regione Sardegna, che attraverso i bandi regionali dell’Assessorato al Turismo e dell’Assessorato allo Sport garantisce linfa vitale per la realizzazione i queste manifestazioni. Vorrei fare un grande plauso a tutte le amministrazioni coinvolte, che con grande sforzo ogni anno ci supportano in questa impresa, segno che il Rally Sulcis Iglesiente è una manifestazione che lega tutto il territorio. Siamo fieri che, considerando anche questa 4ª edizione, nel complesso ben ben 18 dei 24 comuni facenti parte della provincia godano o abbiano goduto del Rally Sulcis Iglesiente. Quest’anno anche la neonata Provincia Sulcis Iglesiente ha subito spostato il progetto con grande entusiasmo e determinazione, consapevole che manifestazioni di questa portata sono imprescindibili per la valorizzazione del territorio. Un grazie anche ad Aci Cagliari, Aci Sport Delegazione Sardegna e Fondazione di Sardegna e Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, una realtà del nostro territorio, sempre più presente e a cui noi siamo particolarmente legati, che anche quest’anno assegnerà al vincitore delle “due ruote motrici” il proprio Trofeo.»