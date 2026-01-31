31 January, 2026
Il Carnevale Storico Sangavinese compie 40 anni: San Gavino Monreale pronta ad ospitare una grande edizione
Eventi

Il Carnevale Storico Sangavinese compie 40 anni: San Gavino Monreale pronta ad ospitare una grande edizione

Dal 12 al 17 febbraio San Gavino Monreale celebra un’edizione storica tra sfilate, eventi per bambini, il ritorno del Carnevale Diocesano e la grande parata regionale di domenica 15 febbraio. San Gavino Monreale si prepara a vivere un’edizione storica di uno degli eventi culturali più identitari del territorio. Da giovedì 12 febbraio a martedì 17 febbraio 2026 torna il Carnevale Storico Sangavinese, che celebra il 40° anniversario di una manifestazione capace, in quattro decenni, di raccontare l’identità, la creatività e lo spirito di partecipazione di un’intera comunità.

Un traguardo simbolico e culturale di grande valore, che rende omaggio a un Carnevale nato negli anni Ottanta dall’iniziativa spontanea dei primi gruppi locali e cresciuto nel tempo fino a diventare uno dei Carnevali più apprezzati e partecipati della Sardegna, punto di riferimento per l’arte della cartapesta e per la capacità di coinvolgimento del territorio.

«Il 40° anniversario del Carnevale Storico Sangavinese è un traguardo che appartiene a tutta la comunitàdichiara l’assessore della Cultura del comune di San Gavino Monreale, Riccardo Pinna -. Quarant’anni che raccontano una storia fatta di passione, partecipazione e grande creatività, costruita nel tempo grazie all’impegno di generazioni di sangavinesi. Questa edizione vuole essere un omaggio al lavoro e al talento dei nostri artisti della cartapesta. L’Amministrazione ha scelto di rafforzare l’organizzazione e investire maggiori risorse rispetto allo scorso anno, con l’obiettivo di garantire uno svolgimento ordinato della manifestazione e permettere a maschere, partecipanti e pubblico di vivere il Carnevale in modo più sicuro e coinvolgente.»

L’edizione 2026 del Carnevale Storico Sangavinese è promossa dal comune di San Gavino Monreale, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ed è organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

 

