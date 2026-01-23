Lunedì 26 gennaio la sala conferenze della Provincia del Sulcis Iglesiente, a Carbonia, ospiterà la prima Conferenza sociosanitaria che vedrà coinvolti sindaci e direzione generale della ASL. Si tratta di un appuntamento strategico per delineare insieme le linee di indirizzo future dell’azienda sanitaria.

Al centro dell’incontro ci saranno non solo le emergenze attuali, ma anche la programmazione a medio e lungo termine, a partire dalle attuali carenze organizzative, con l’obiettivo di costruire un modello aziendale più efficiente, capace di valorizzare le competenze dei professionisti e creare le condizioni per attrarne di nuovi, rispondente ai bisogni del territorio e pienamente integrato nel panorama sanitario regionale.

Ascolto e condivisione saranno i principi guida del confronto tra l’azienda e la Conferenza, presupposto fondamentale per decisioni condivise e orientate al miglioramento dell’offerta ospedaliera e dei servizi territoriali.

L’incontro segna l’avvio di un percorso di confronto strutturato tra istituzioni, finalizzato a rafforzare l’organizzazione dei servizi e a rendere più efficace la risposta sanitaria sul territorio.