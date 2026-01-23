23 January, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSanitàLunedì 26 gennaio la sala conferenze della Provincia del Sulcis Iglesiente, a Carbonia, ospiterà la prima Conferenza sociosanitaria
Sanità

Lunedì 26 gennaio la sala conferenze della Provincia del Sulcis Iglesiente, a Carbonia, ospiterà la prima Conferenza sociosanitaria

0
340Views

Lunedì 26 gennaio la sala conferenze della Provincia del Sulcis Iglesiente, a Carbonia, ospiterà la prima Conferenza sociosanitaria che vedrà coinvolti sindaci e direzione generale della ASL. Si tratta di un appuntamento strategico per delineare insieme le linee di indirizzo future dell’azienda sanitaria.
Al centro dell’incontro ci saranno non solo le emergenze attuali, ma anche la programmazione a medio e lungo termine, a partire dalle attuali carenze organizzative, con l’obiettivo di costruire un modello aziendale più efficiente, capace di valorizzare le competenze dei professionisti e creare le condizioni per attrarne di nuovi, rispondente ai bisogni del territorio e pienamente integrato nel panorama sanitario regionale.
Ascolto e condivisione saranno i principi guida del confronto tra l’azienda e la Conferenza, presupposto fondamentale per decisioni condivise e orientate al miglioramento dell’offerta ospedaliera e dei servizi territoriali.
L’incontro segna l’avvio di un percorso di confronto strutturato tra istituzioni, finalizzato a rafforzare l’organizzazione dei servizi e a rendere più efficace la risposta sanitaria sul territorio.

FOLLOW US ON:
La Giunta comunale d
Il Comitato Federale

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sanità
Dopo l’allonta
Sanità
Allerta meteo: la di
Sanità
Il neo direttore gen
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY