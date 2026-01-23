23 January, 2026
Enti locali

La Giunta comunale di Nuxis ha dichiarato lo stato di calamità naturale per le avverse condizioni atmosferiche su tutto il territorio comunale

La Giunta comunale di Nuxis ha dichiarato lo stato di calamità naturale per le avverse condizioni atmosferiche su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21/11/1985.

La Giunta guidata dal sindaco Romeo Ghilleri ha deciso di richiedere alla Regione autonoma della Sardegna il riconoscimento dello stato di calamità naturale per le sfavorevoli condizioni climatiche e la concessione degli aiuti economici ai sensi della normativa vigente agli allevatori e agricoltori.

 

