La Giunta comunale di Nuxis ha dichiarato lo stato di calamità naturale per le avverse condizioni atmosferiche su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21/11/1985.

La Giunta guidata dal sindaco Romeo Ghilleri ha deciso di richiedere alla Regione autonoma della Sardegna il riconoscimento dello stato di calamità naturale per le sfavorevoli condizioni climatiche e la concessione degli aiuti economici ai sensi della normativa vigente agli allevatori e agricoltori.