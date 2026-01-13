Pietro Morittu: «Per Carbonia la tappa del Giro di Sardegna 2026 è un’occasione importante, che rafforza la promozione del territorio»
Carbonia sarà tappa del Giro di Sardegna 2026.
«Un grande evento sportivo e di promozione turistica di rilievo internazionale che tornerà a percorrere la Sardegna dopo quindici anni e che porterà nella nostra città atleti e appassionati – ha commentato il sindaco Pietro Morittu in un post pubblicato su Facebook –. Per Carbonia è un’occasione importante, che rafforza la promozione del territorio, valorizza la capacità di accogliere appuntamenti di rilievo e contribuisce a raccontare una Sardegna fatta di sport, paesaggio e comunità.
Vi aspettiamo a Carbonia il 26 febbraio per una giornata dedicata al ciclismo che metterà in luce i luoghi e l’identità della città», ha concluso Pietro Morittu.
