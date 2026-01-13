14 January, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSportPietro Morittu: «Per Carbonia la tappa del Giro di Sardegna 2026 è un’occasione importante, che rafforza la promozione del territorio»
Sport

Pietro Morittu: «Per Carbonia la tappa del Giro di Sardegna 2026 è un’occasione importante, che rafforza la promozione del territorio»

0
177Views
Carbonia sarà tappa del Giro di Sardegna 2026.
«Un grande evento sportivo e di promozione turistica di rilievo internazionale che tornerà a percorrere la Sardegna dopo quindici anni e che porterà nella nostra città atleti e appassionatiha commentato il sindaco Pietro Morittu in un post pubblicato su Facebook. Per Carbonia è un’occasione importante, che rafforza la promozione del territorio, valorizza la capacità di accogliere appuntamenti di rilievo e contribuisce a raccontare una Sardegna fatta di sport, paesaggio e comunità.
Vi aspettiamo a Carbonia il 26 febbraio per una giornata dedicata al ciclismo che metterà in luce i luoghi e l’identità della città», ha concluso Pietro Morittu.
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Ignazio Locci (presi

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Spettacolo
Grande successo, a C
Lavori pubblici
E’ in programm
Cultura
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY