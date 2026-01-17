17 January, 2026
Eventi

San Giovanni Suergiu: tzia Giovanna Secci ha compiuto 101 anni

San Giovanni Suergiu ha festeggiato tzia Giovanna Secci per il suo 101° compleanno.
«Il 2026 è iniziato con tante criticità legate al meteo e al territorio e in particolare con la dipartita di cinque nostri concittadini che hanno lasciato un vuoto e un lutto per la nostra comunitàdice la sindaca Elvira Usai -. Ma ci sono giorni come questo in cui tutti ritroviamo il sorriso e il buonumore di fronte ai nostri ultracentenari. Oggi abbiamo festeggiato i 101 anni di tzia Giovanna Secci: la sindaca in rappresentanza di tutto il paese ha portato gli auguri e un omaggio floreale alla simpatica nonnina che mostra sempre grande ironia e saggezza.Di fronte alle difficoltà della vita signora Giovanna ci insegna a non arrenderci e a consolidare giorno per giorno i rapporti con chi ci sta vicino. Questo è il suo segreto di lunga vita», conclude Elvira Usai.
