A causa dell’allerta meteo il sindaco di Narcao ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026

A causa dell’allerta meteo per rischio idrogeologico e delle condizioni meteorologiche avverse previste il sindaco di Narcao, Antonello Cani, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026. Il sindaco raccomanda la massima prudenza alla guida, di evitare sottovie e sottopassi, di limitare gli spostamenti non necessari, per garantire la sicurezza di studenti, personale e famiglie.

Antonello Cani consiglia la massima condivisione, soprattutto per garantirne la conoscenza anche a chi non utilizza i social.