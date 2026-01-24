24 January, 2026
MENU
mobile-logo
HomeCronacaLa diga di Bau Pressiu ha tracimato, il sindaco di Narcao Antonello Cani ha vietato l’avvicinamento alle sponde del rio Mannu
Cronaca

La diga di Bau Pressiu ha tracimato, il sindaco di Narcao Antonello Cani ha vietato l’avvicinamento alle sponde del rio Mannu

0
277Views
La tracimazione della diga di Bau Pressiu sta creando gravi disagi e pericolo nelle aree circostanti e il sindaco di Narcao, Antonello Cani, ha diramato un avviso, al quale seguirà apposita ordinanza, con la quale ha vietato l’avvicinamento alle sponde del rio Mannu, il transito nelle aree adiacenti al corso d’acqua e la sosta nei pressi del fiume. Antonello Cani invita alla massima prudenza e al rispetto delle indicazioni.
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Il Comitato Federale
Alle 15.00, al campo

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Attualità
Il sindaco di Narcao
Attualità
A causa dell’a
Eventi
Grande partecipazion
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY