Il sindaco di Narcao, Antonello Cani, ha confermato la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio

Il sindaco di Narcao, Antonello Cani, ha confermato la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, mercoledì

«Visto l’avviso di elevata criticità per rischio idrogeologico e in considerazione delle condizioni ancora critiche del territorio, il Comune di Narcao ha deciso di estendere la chiusura delle scuole anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 – ha reso noto il sindaco di Narcao -. Ciò, ci consentirà, tra le altre cose, la verifica dell’idoneità degli edifici scolastici e pubblici, il controllo e riordino di tutte le aree pubbliche, cimiteri e piazze e soprattutto garantire la massima sicurezza per studenti e personale. Un sentito ringraziamento per la disponibilità e l’impegno dimostrati in queste ore difficili: ai nostri agenti di Polizia locale e ai nostri operai comunali che stanno lavorando instancabilmente; all’ufficio tecnico comunale che sta gestendo l’intera situazione di emergenza e comunque a tutti gli uffici in questi giorni impegnati con queste criticità. Così come ai nostri Volontari della Protezione Civile Terraseo odv – ha concluso Antonello Cani -. Tutti hanno corso da una parte all’altra del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.