Il sindaco di Nuxis, Romeo Ghilleri, ha disposto la riapertura delle scuole, degli uffici pubblici, dei cimiteri e dell’ecocentro

Il sindaco di Nuxis, Romeo Ghilleri, ha disposto la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, di tutti gli uffici pubblici, dei cimiteri comunali, dell’ecocentro comunale, dei parchi cittadini e degli impianti sportivi comunali.
La decisione è stata presa dopo che la Direzione Regionale della Protezione Civile, a seguito delle mutate condizioni meteo, ha disposto per domani 21 gennaio 2026 la cessazione delle misure imposte dall’allerta rosso e, pertanto, riprenderanno regolarmente tutte le attività che erano state sospese.
