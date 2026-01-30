30 January, 2026
Sindacato

Si sono concluse le elezioni per la RSU della Reno srl: FIOM-CGIL 43%, FSM-CISL 29%, UILM-UIL 28%

Si sono concluse le elezioni per la RSU della Reno srl, importante azienda storica, metalmeccanica del territorio, operante presso la centrale dell’Enel di Portovesme, che coinvolge circa 120 lavoratrici e lavoratori, che ha visto votare l’86% dell’intera forza lavoro. I candidati della FIOM-CGIL Mauro Manca e Simone Soro hanno ottenuto il 43% dei voti, con l’elezione di due delegati su quattro per l’organizzazione sindacale più votata. La FIOM ha ottenuto il 43% dei voti, rispetto al 29% della FSM-CISL e al 28% della UILM. Mauro Manca inoltre, è risultato il candidato più votato con oltre il 29% di preferenze.

«Il risultato ottenuto nella importante realtà metalmeccanica, ci assegna una responsabilità di cui ci sentiamo orgogliosi e che siamo certi che i nostri delegati, in questo caso Mauro e Simone, unitamente al resto della Rsu (alla quale vanno i migliori auguri) e alle categorie di riferimento, saranno in grado di coglieresi legge in una nota della segreteria territoriale FIOM-CGIL della Sardegna Sud-Occidentale -. Ne hanno assoluto bisogno le lavoratrici ed i lavoratori della Reno, ma tutta la forza lavoro della centrale Enel, nonché dell’intero polo industriale di Portovesme.»

