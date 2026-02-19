19 February, 2026
Cronaca

Carbonia: ieri sera un incendio sviluppatosi in un garage ha coinvolto il tetto di un’abitazione, in via Asproni

0
337Views

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 21.00 circa di ieri, mercoledì 18 febbraio, in via Asproni, a Carbonia, per spegnere un incendio che si è sviluppato in un garage utilizzato come ricovero attrezzi, dove le fiamme si sono propagate ai travi in legno del tetto dell’appartamento adiacente strutturato a un solo piano terra.
Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Carbonia supportata da un’autobotte per l’approvvigionamento idrico e la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias. L’incendio ha coinvolto attrezzature e l’intera parte strutturale del garage resa inagibile. Non si registrano persone coinvolte.
L’intervento si è protratto per alcune ore. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

RSU RWM Italia Spa:

giampaolo.cirronis@gmail.com

