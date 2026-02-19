RSU RWM Italia Spa: «Il MASE ha autorizzato la piena operatività dello stabilimento, chiediamo il rispetto delle decisioni assunte dalle autorità competenti e la piena osservanza delle procedure»

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha autorizzato la piena operatività dello stabilimento, mettendo fine a una lunga fase di blocco autorizzativo.

«Come rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, ribadiamo con fermezza un principio per noi non negoziabile: il rispetto delle decisioni assunte dalle autorità competenti e la piena osservanza delle procedure previste dalle regole e dalle leggi dello Stato – si legge in una nota della RSU della RWM Italia -. La certezza del diritto e la trasparenza dei percorsi autorizzativi sono condizioni indispensabili per garantire legalità, tutela occupazionale e dignità del lavoro. Abbiamo sempre mantenuto una posizione coerente e responsabile, anche in momenti complessi che hanno avuto pesanti ricadute occupazionali, come il blocco, e successiva revoca, delle licenze di esportazione verso l’Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti decisa dal Governo nel 2019. In quella fase difficile abbiamo difeso il lavoro senza mai mettere in discussione tale decisione, perché per noi diritti e legalità devono camminare insieme.»

«Oggi ribadiamo con forza che non può esserci sviluppo senza lavoro stabile e di qualità – aggiunge la RSU della RWM Italia -. È indispensabile garantire continuità e stabilità occupazionale alle lavoratrici e ai lavoratori e salvaguardare l’indotto che rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio e per tante famiglie. Continueremo a sostenere ogni iniziativa utile a difendere occupazione, diritti, sicurezza e responsabilità sociale. Il lavoro si tutela con i diritti, con la legalità e con scelte chiare e concrete a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.»

Chiediamo, ancora una volta, rispetto; lo stesso rispetto che ogni giorno garantiamo ai Movimenti, ai Comitati e alle Associazioni locali che si oppongono a questo tipo di Industria.

Le differenze di opinione sono legittime, ma non possono e non devono trasformarsi in delegittimazione del nostro lavoro, della nostra professionalità e della nostra dignità.