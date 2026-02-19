19 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeAttualitàRSU RWM Italia Spa: «Il MASE ha autorizzato la piena operatività dello stabilimento, chiediamo il rispetto delle decisioni assunte dalle autorità competenti e la piena osservanza delle procedure»
Attualità

RSU RWM Italia Spa: «Il MASE ha autorizzato la piena operatività dello stabilimento, chiediamo il rispetto delle decisioni assunte dalle autorità competenti e la piena osservanza delle procedure»

0
378Views

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha autorizzato la piena operatività dello stabilimento, mettendo fine a una lunga fase di blocco autorizzativo.

«Come rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, ribadiamo con fermezza un principio per noi non negoziabile: il rispetto delle decisioni assunte dalle autorità competenti e la piena osservanza delle procedure previste dalle regole e dalle leggi dello Statosi legge in una nota della RSU della RWM Italia -. La certezza del diritto e la trasparenza dei percorsi autorizzativi sono condizioni indispensabili per garantire legalità, tutela occupazionale e dignità del lavoro. Abbiamo sempre mantenuto una posizione coerente e responsabile, anche in momenti complessi che hanno avuto pesanti ricadute occupazionali, come il blocco, e successiva revoca, delle licenze di esportazione verso l’Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti decisa dal Governo nel 2019. In quella fase difficile abbiamo difeso il lavoro senza mai mettere in discussione tale decisione, perché per noi diritti e legalità devono camminare insieme.»

«Oggi ribadiamo con forza che non può esserci sviluppo senza lavoro stabile e di qualità aggiunge la RSU della RWM Italia -. È indispensabile garantire continuità e stabilità occupazionale alle lavoratrici e ai lavoratori e salvaguardare l’indotto che rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio e per tante famiglie. Continueremo a sostenere ogni iniziativa utile a difendere occupazione, diritti, sicurezza e responsabilità sociale. Il lavoro si tutela con i diritti, con la legalità e con scelte chiare e concrete a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.»

Chiediamo, ancora una volta, rispetto; lo stesso rispetto che ogni giorno garantiamo ai Movimenti, ai Comitati e alle Associazioni locali che si oppongono a questo tipo di Industria.

Le differenze di opinione sono legittime, ma non possono e non devono trasformarsi in delegittimazione del nostro lavoro, della nostra professionalità e della nostra dignità.

 

FOLLOW US ON:
Linea guida del Pul,
Carbonia: ieri sera

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Attualità
Il sito archeologico
Attualità
Stefano Rombi (sinda
Attualità
Il sindaco di Narcao
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY