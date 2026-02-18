18 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeCulturaDomenica 22 febbraio, alle ore 15.00, ritorna al Museo archeologico Villa Sulcis, l’annuale appuntamento con “Fiabe al Museo”
Cultura

Domenica 22 febbraio, alle ore 15.00, ritorna al Museo archeologico Villa Sulcis, l’annuale appuntamento con “Fiabe al Museo”

0
220Views

Domenica 22 febbraio, alle ore 15.00, ritorna al Museo archeologico Villa Sulcis, l’annuale appuntamento con “Fiabe al Museo” Questa volta il racconto ci farà viaggiare nell’Antico Egitto, alla scoperta di piramidi, divinità, faraoni e grandi palazzi lungo le rive del fiume Nilo. Visiteremo la sala del Museo dove sono esposti gli amuleti e, insieme, costruiremo il nostro scarabeo-portafortuna.
L’attività è rivolta alle bambine e ai bambini da 4 a 10 anni. Durerà circa un’ora e trenta minuti, dalle 15.00 alle 16.30.
Chi vuole può indossare un costume a tema egizio!
Costo: 8 € per ciascun partecipante. I genitori accompagnatori non pagano.
Prenotazione obbligatoria (entro le ore 12.00 di domenica 22 febbraio)
L’evento è organizzato dal Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del Sistema Museale di Carbonia.
Per info e prenotazioni: 345 888 6058 (anche whatsapp) – 0781 1867304 – museicarbonia@gmail.com (dal martedì alla domenica, 9-13/14-17)

FOLLOW US ON:
Incontro tra la prov
Questa mattina la pr

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Cultura
Prende forma un prog
Cultura
Lunedì 16 febbraio,
Cultura
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY