Domenica 22 febbraio, alle ore 15.00, ritorna al Museo archeologico Villa Sulcis, l’annuale appuntamento con “Fiabe al Museo” Questa volta il racconto ci farà viaggiare nell’Antico Egitto, alla scoperta di piramidi, divinità, faraoni e grandi palazzi lungo le rive del fiume Nilo. Visiteremo la sala del Museo dove sono esposti gli amuleti e, insieme, costruiremo il nostro scarabeo-portafortuna.

L’attività è rivolta alle bambine e ai bambini da 4 a 10 anni. Durerà circa un’ora e trenta minuti, dalle 15.00 alle 16.30.

Chi vuole può indossare un costume a tema egizio!

Costo: 8 € per ciascun partecipante. I genitori accompagnatori non pagano.

Prenotazione obbligatoria (entro le ore 12.00 di domenica 22 febbraio)

L’evento è organizzato dal Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del Sistema Museale di Carbonia.

Per info e prenotazioni: 345 888 6058 (anche whatsapp) – 0781 1867304 – museicarbonia@gmail.com (dal martedì alla domenica, 9-13/14-17)