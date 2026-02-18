Incontro tra la provincia del Sulcis Iglesiente ed E-Distribuzione su disservizi elettrici provocati dal maltempo e investimenti sulla rete
Il presidente della provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai e il consigliere delegato Romeo Ghilleri hanno incontrato i referenti per l’area Sardegna di E-Distribuzione. Al centro del confronto i numerosi disservizi nella fornitura di energia elettrica che, a seguito delle recenti ondate di maltempo, hanno interessato diversi Comuni del Sulcis Iglesiente, causando disagi a cittadini, imprese e servizi pubblici.
E-Distribuzione ha illustrato gli interventi in corso e i programmi di investimento sul territorio. In particolare, sono in fase di conclusione i lavori sulla cabina primaria di Villamassargia, intervento strategico per migliorare qualità e continuità del servizio. Sono inoltre previsti ulteriori investimenti per l’efficientamento delle cabine elettriche in tutti i Comuni del Sulcis Iglesiente, con l’obiettivo di rafforzare le reti e incrementare la capacità di trasporto dell’energia elettrica, anche alla luce dell’aumento della domanda registrato negli ultimi anni.
«Ribadiamo l’importanza di garantire infrastrutture energetiche adeguate e resilienti – ha dichiarato il presidente Mauro Usai – e la necessità di un confronto costante con i gestori dei servizi essenziali per la tutela dei cittadini e lo sviluppo del territorio.»
