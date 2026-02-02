Green Game Sardegna: risultati di rilievo per le scuole della provincia del Sud Sardegna

Si è svolta venerdì, nella Sala Plenaria della Fiera di Cagliari, la finale regionale del Green Game Sardegna, il progetto didattico promosso dai Consorzi nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, dedicato all’educazione ambientale e alla corretta raccolta differenziata, che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse degli Istituti Secondari di II grado della Sardegna.

Un evento partecipato e carico di entusiasmo che ha riunito tutte le 64 scuole coinvolte nel tour regionale, confermando il forte interesse dimostrato da studenti, studentesse e docenti nei confronti dei temi della sostenibilità, del riciclo e dell’economia circolare.

Il Green Game ogni anno coinvolge oltre 50.000 studenti su scala nazionale, con l’obiettivo di diffondere una cultura ambientale consapevole attraverso un format educativo interattivo e coinvolgente. La competizione è stata serrata, con una classifica in continuo cambiamento domanda dopo domanda. A conquistare il titolo di Campione Green Game Sardegna 2026 è stata la classe 2ª B del Liceo Classico e Scientifico “Euclide” di Cagliari, seguita al secondo posto dalla 2ª E del Liceo Scientifico e Linguistico “E. Fermi” di Nuoro e al terzo dalla 2ª F del Liceo Scientifico “Pacinotti” di Cagliari.

Un plauso particolare va a tutte le scuole dell’area del Sud Sardegna che hanno preso parte al Green Game distinguendosi per preparazione, partecipazione e ottimi risultati. Hanno partecipato con entusiasmo l’I.I.S. “Einaudi – Bruno” di Muravera; l’I.P.A.-I.T.C.G.-I.T.C “Einaudi” di Senorbì; l’I.I.S. “Beccaria – Loi” di Carbonia, Santadì, Villamassargia e Sant’Antioco; l’I.P.S.S.A.R. “Tuveri” di Villamar; l’I.I.S. “Padre Colli Vignarelli” di Sanluri ed infine l’I.I.S. “Gramsci – Amaldi” di Carbonia.

La finale regionale ha rappresentato anche un passaggio decisivo verso la finale nazionale del Green Game, in programma il 31 marzo a Roma, al PalaTiziano, dove le migliori scuole provenienti da tutta Italia si contenderanno il titolo nazionale. Volano alla finale nazionale le classi 1ª B dell’I.I.S.S. “L. Einaudi – G. Bruno” di Muravera e la 1ª C Eno dell’IIS “Beccaria Loi” di Sant’Antioco.