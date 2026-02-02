“Vieni qui che non ti faccio niente” è il libro di Giorgia Pinna, Giacovelli editore, testo di accompagnamento alla genitorialità contemporanea pensato per tutti i genitori che si sentono spesso sopraffatti da aspettative, giudizi esterni e dall’idea di dover essere sempre all’altezza.

Il libro non propone modelli rigidi né soluzioni preconfezionate, ma offre riflessioni, esempi concreti e strumenti pratici per affrontare le difficoltà quotidiane dell’educare, mettendo al centro la relazione, la presenza emotiva e il rispetto dei tempi di adulti e bambini.

Attraverso riflessioni ed esempi concreti, il libro di Giorgia Pinna affronta temi centrali dell’educazione: il ruolo del genitore come guida, il senso delle regole e dei confini, l’uso consapevole dei dispositivi digitali, il sostegno all’autonomia dei bambini e il cambiamento che attraversano insieme adulti e figli nel tempo. L’attenzione è posta sulla relazione educativa, sull’ascolto e sulla presenza dell’adulto come punto di riferimento stabile.

Il testo invita a ridimensionare l’idea di genitorialità perfetta e a riconoscere il valore dell’imperfezione, dell’adattamento e del crescere insieme, giorno dopo giorno. Non offre soluzioni miracolose, ma strumenti per leggere meglio ciò che accade nella vita familiare e per stare dentro le difficoltà con maggiore consapevolezza.

È un libro dedicato a chi educa e a chi cresce, a chi si pone domande e accetta il cambiamento come parte inevitabile del percorso educativo.

Il libro è disponibile sul sito della Giacovelli Editore e altro come quello della Feltrinelli, Libraccio, Mondadori, Amazon. Si può trovare, inoltre, nelle librerie di Iglesias, Mondadori, alla Corte del Sole, Cagliari e online.

Giorgia Pinna, conosciuta come pedagogista itinerante, è una pedagogista e divulgatrice pedagogica nata e cresciuta in Sardegna, presente su Instagram e Facebook come pedagogista itinerante. Da anni affianca bambini, genitori e professionisti nella gestione delle sfide educative quotidiane attraverso incontri e percorsi nell’isola. Attiva anche sui social, condivide riflessioni e consigli sulla genitorialità, rendendo la pedagogia accessibile e vicina alle persone comuni.