Il ruolo della donna nella società, osservato da un punto di vista critico, è stato al centro de “La bisbetica domata” andata in scena il 9 febbraio al teatro Centrale di Carbonia – di Nadia Pische

Una serata divertente quella che si è snodata dal palco del Teatro Centrale di Carbonia lunedì 9 febbraio, che ha tenuto il pubblico in pugno, calamitandolo attraverso scene rocambolesche con schermaglie amorose e giochi di potere in un clima teatrale da “Commedia dell’arte”, con la rappresentazione de “La bisbetica domata” di William Shackspeare, regia di Domenico Ammendola, anch’egli nel cast insieme ad Andrea Avanzi, Matteo Baschieri, Carlotta Ghizzoni, Ettore Marrani, Francesca Rossi, Gabriele Tondelli e Victoria Vasquez.

La trama è incentrata su Caterina, una giovane donna dal carattere forte e poco propensa al matrimonio, a differenza della sorella Bianca, dal carattere gentile e desiderosa di convolare a nozze. Il padre benestante decide che se non si sposerà la più grande, Caterina, non potrà convogliare a nozze la minore, Bianca, che per la sua dolcezza ha tantissimi corteggiatori. Caterina però non si lascia piegare da un modello di moglie mite e sottomessa, è per questo che non ha corteggiatori di lunga durata, perché li mette tutti in fuga, sino a quando non troverà “pane per i suoi denti”!

Il tema affronta in modo ironico e pungente il ruolo della donna nella società patriarcale dell’epoca elisabettiana che per essere ideale deve “stare zitta ed ubbidire” al marito.

Uno spunto di riflessione sul ruolo della donna nella società, osservato da un punto di vista critico, con una chiave di lettura in cui lo spettatore si ritrova a prendere una posizione, facendo vivere al teatro la sua funzione sociale.

La commedia è inserita nella Stagione di prosa 2025-2026 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio ed il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna e dei Comuni aderenti al Circuito e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Nadia Pische