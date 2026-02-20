21 February, 2026
Ambiente

Venerdì 27 febbraio 2026 a Cagliari e Iglesias la terza tappa della campagna nazionale “Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato”

​La campagna nazionale “Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato”, promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica, Legambiente e Libera per riportare in primo piano il tema delle mancate bonifiche in Italia con dati e proposte, fa la terza tappa della sua II edizione a Cagliari e Iglesias, venerdì 27 febbraio 2026.

L’obiettivo è chiedere impegni concreti e tempi certi per la bonifica del SIN Sulcis Iglesiente Guspinese, dando piena affermazione al diritto alla salute, la giustizia ambientale e il principio del “chi inquina paga”.

La tappa inizierà a Cagliari, alle ore 10:00, con il flash mob “Ecogiustizia subito!” organizzato dalle associazioni presso la sede del Consiglio regionale in via Roma 25.

Seguirà, alle ore 13.00, la visita a Campo Pisano e valle del Rio San Giorgio a Iglesias.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, presso il Centro giovanile Santa Barbara di Iglesias in piazza Gorizia, si terrà un’Assemblea pubblica con la discussione e la firma del “Patto di Comunità”. Un momento di confronto sullo stato della bonifica e occasione per lanciare proposte e azioni prioritarie d’intervento per la messa in sicurezza e una transizione ecologica del territorio colpito.

La seconda edizione di “Ecogiustizia subito, in nome del popolo inquinato” ha iniziato il suo viaggio per chiedere giustizia ambientale e sociale nei Siti di interesse nazionale (S.I.N.) in attesa di bonifica lo scorso 26 novembre a Piombino (Toscana). Dopo la Basilicata e la terza tappa in Sardegna, le prossime saranno: Terni-Papigno (Umbria) l’11 marzo, Bacino del fiume Sacco (Lazio) il 15 aprile e Caffaro di Torviscosa (Friuli-Venezia Giulia) il 14 maggio.

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

