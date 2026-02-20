Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Fials: «No al trasferimento del direttore generale della ASL Sulcis Iglesiente, dott. Paolo Cannas»

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Fials hanno diffuso una nota nella quale esprimono la propria ferma e motivata contrarietà all’ipotesi di un trasferimento del direttore generale della ASL Sulcis Iglesiente, dott. Paolo Cannas.

«Il nostro territorio proviene da un periodo prolungato privo della figura del Direttore Generale, condizione che ha determinato ulteriori rallentamenti nei processi decisionali e organizzativi, aggravando una situazione già estremamente complessa – si legge nella nota sindacale -. Proprio per questo, la recente nomina rappresenta un elemento essenziale di stabilità che non può essere rimesso in discussione dopo poche settimane. In una realtà segnata da criticità strutturali, gravi carenze di organico, riduzione dei servizi e crescenti difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie, la continuità della direzione aziendale costituisce un presupposto imprescindibile per avviare un concreto percorso di risanamento e per restituire risposte ai lavoratori e ai cittadini. Il dott. Paolo Cannas ha già avviato un confronto diretto con le problematiche del territorio, operando in uno dei contesti più delicati dell’intero sistema sanitario regionale. Interrompere oggi questo percorso significherebbe compromettere la necessaria azione di rilancio e riproporre una condizione di incertezza che il Sulcis Iglesiente non può più permettersi. La ASL del Sulcis Iglesiente non può essere considerata una semplice casella utile a chiuderne altre all’interno di equilibri complessivi. Si tratta di una realtà che, per la gravità delle proprie condizioni e per le caratteristiche socio-sanitarie del territorio, merita un’attenzione specifica, scelte coerenti e una guida stabile e pienamente operativa. Le organizzazioni sindacali rivendicano con forza:

– il rispetto della dignità del sistema sanitario del Sulcis Iglesiente e dei professionisti che vi operano;

– il diritto dei cittadini a un governo aziendale autorevole e duraturo;

– decisioni fondate esclusivamente sulla tutela del servizio pubblico e sull’equità territoriale.

Alla luce di tali considerazioni, si ribadisce una netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di avvicendamento e si chiede che venga garantita la continuità della direzione aziendale, condizione indispensabile per affrontare una situazione che non consente ulteriori fasi di instabilità. Le scriventi Organizzazioni Sindacali continueranno a vigilare affinché le scelte sul sistema sanitario del Sulcis Iglesiente siano improntate a responsabilità istituzionale, trasparenza e piena tutela del Diritto alla Salute», concludono Monica Secci, Ignazio Usai, Efisio Aresti e Teresa Agus.