21 February, 2026
Dinosauri in Italia…e in Sardegna? Conferenza del dott. Daniel Zoboli al Museo Palaeoambienti sulcitani (PAS) "E.A. Martel" della Grande Miniera di Serbariu, sabato 21 febbraio, alle ore 16.30

I dinosauri sono senza dubbio tra gli animali preistorici più celebri e affascinanti di sempre, il loro mito continua a conquistare l’immaginazione di grandi e piccoli da generazioni. Ma chi erano davvero i dinosauri? Si sono estinti del tutto o, in qualche forma, vivono ancora accanto a noi? Quali specie popolavano i territori che un giorno sarebbero diventati l’Italia? Ci sono dinosauri in Sardegna?
Appuntamento imperdibile al Museo PAS – “E.A. Martel” di Carbonia, sabato 21 febbraio, alle ore 16.30, con la conferenza del dottor Daniel Zoboli che tratterà l’affascinante tema dei dinosauri. L’evento organizzato dal Sistema Museale di Carbonia (SiMuC) e il Consorzio Sistema Culturale Sardegna è gratuito e adatto ad un pubblico di tutte le età. Ingresso libero, segue visita al museo (si consiglia la prenotazione ai numeri 0781/1860812 – 340/2689043 o alla e-mail: museicarbonia@gmail.com).

