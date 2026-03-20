Al via gli incontri informativi dei servizi della ASL 7 nelle scuole del territorio

Parlare di salute mentale tra i banchi di scuola per informare, prevenire e ridurre lo stigma. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri che prenderà il via il prossimo 23 marzo e che coinvolge alunni degli istituti superiori del territorio, progetto proposto dal Lions Club di Carbonia e dal Lions Club Iglesias ai Servizi per la salute mentale della Asl Sulcis Iglesiente – Centro di Salute Mentale (CSM) e Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) e al Distretto Socio Sanitario di Iglesias.

L’iniziativa verrà realizzata dai servizi della ASL con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani, i loro genitori e i loro insegnanti sul tema dei disturbi mentali in adolescenza, favorendo una maggiore consapevolezza e contrastando stigma e disinformazione. Particolare attenzione è stata dedicata oltre che alla presentazione dei servizi della Salute Mentale dell’ASL Sulcis Iglesiente, anche al tema dello sviluppo mentale dell’adolescente dal punto di vista organico e psicologico, con particolare attenzione all’espressione emotiva e relazionale, inoltre verrà approfondito il tema dell’ansia, affrontata sia nelle sue manifestazioni fisiologiche, comuni e spesso legate alle fasi di crescita, sia nelle forme patologiche che possono incidere in modo significativo sul benessere e sulla qualità della vita dei ragazzi.

Durante gli incontri, gli operatori offriranno strumenti utili per riconoscere i segnali di disagio, comprendere quando è opportuno chiedere aiuto e conoscere i servizi presenti sul territorio. Ampio spazio è stato inoltre riservato al confronto diretto con gli studenti, insegnanti e genitori che potranno esprimere dubbi, esperienze e riflessioni.

Questa collaborazione tra servizi sanitari, scuola e associazioni del territorio rappresenta un passo importante nella promozione della salute mentale tra i giovani, contribuendo a costruire una cultura dell’ascolto, della prevenzione e della cura.