5 March, 2026
Enti locali

Sinistra Futura: «A oggi, non è arrivato nessun riscontro alla richiesta di riattivazione della Commissione Pari Opportunità nel nostro comune»

119Views
Sinistra Futura Carbonia prende atto che, a oggi, non è arrivato nessun riscontro alla richiesta di riattivazione della Commissione Pari Opportunità nel nostro comune. Sottolineiamo che la CPO era stata annunciata nel 2022 come strumento centrale contro le discriminazioni di genere, salvo poi lasciarla senza risorse, senza supporto e, infine, senza alcuna operatività. Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna spiegazione pubblica, nessun atto che ne motivi l’inattività, nonostante la Commissione sia ancora prevista dal regolamento comunale.
In vista dell’8 marzo, “Giornata internazionale della donna” Sinistra Futura Carbonia auspica una risposta e un cronoprogramma chiaro per la riattivazione della CPO. In caso contrario, sarà evidente che l’Amministrazione considera la parità di genere un tema di facciata.
Luisa Poggi
segretaria cittadina
Sinistra Futura Carbonia
