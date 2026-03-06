6 March, 2026
Cronaca

Dalle 5.00 i vigili del fuoco sono stati impegnati nella ricerca di due turisti della Repubblica Ceca dispersi a Gutturu Mannu, ritrovati alle 9.15 in buone condizioni di salute

Dalle ore 5.00 di questa mattina, 6 marzo 2026, su richiesta del 112, i vigili del fuoco sono stati impegnati nella ricerca di due turisti di nazionalità Repubblica Ceca dispersi in località Gutturu Mannu, nel comune di Assemini. La centrale operativa dei vigili del fuoco di Cagliari ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento e la squadra specializzata Saf (Speleo alpino fluviale) che hanno perlustrato l’area impervia.
Le operazioni di ricerca sono state rese difficoltose dalle condizioni meteo avverse. I due turisti sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dalla squadra Saf dei vigili del fuoco alle ore 9.15 dopo aver percorso circa 6 km su sentieri in salita e impervi.
Visto e confermato dai ragazzi stessi il loro buono stato di salute non è stato richiesto l’intervento del 118.

Sinistra Futura: «A
Daniela Garau (consi
La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

