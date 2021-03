A Sant’Antioco le vaccinazioni anti Covid -19 degli ultraottantenni, riprenderanno nel fine settimana

Dopo la prima giornata di domenica 21 marzo, a Sant’Antioco, riprende sabato 27, domenica 28 e mercoledì 31 marzo, nel centro vaccinale allestito presso la palestra della scuola di “via Bologna”, la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per gli ultraottantenni.

Coloro che sono in possesso della prenotazione sono tenuti a recarsi presso il centro vaccinale non prima di 15 minuti dall’appuntamento concordato col CUP. Questo per evitare assembramenti ed intralcio ai lavori. Si richiede la massima collaborazione. Protezione civile, Compagnia barracellare e Associazione Nazionale Carabinieri saranno presenti a supporto e coordineranno gli accessi nella palestra. Pertanto, non si potrà entrare se non un quarto d’ora prima dall’orario di prenotazione.

I punti di ingresso all’Hub sono due: uno percorribile con le auto, riservato solo ed esclusivamente a chi ha problemi di deambulazione, l’altro a piedi.

Coloro che provengono da altri centri del Sulcis, troveranno le indicazioni negli accessi di Sant’Antioco.