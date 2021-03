Domani sono in programma le vaccinazioni dei nostri cari Over 80, in concomitanza con le lezioni in presenza

Domani, sabato 27 marzo 2021, sono in programma le vaccinazioni dei nostri cari Over 80 e dei soggetti a rischio, anche più giovani, in concomitanza con le lezioni in presenza a pochi passi. L’auspicio è che, messe da parte le polemiche di questi giorni sull’individuazione della palestra quale sede del Centro di vaccinazione, tutto possa procedere nelle condizioni migliori per consentire un sereno svolgimento sia delle vaccinazioni sia delle lezioni.

Un sincero in bocca a lupo a tutti, operatori dell’ATS, volontari della Protezione civile e, soprattutto, ai nostri anziani e alle persone più giovani che hanno diritto alla vaccinazione per contrastare e prevenire la diffusione del Coronavirus. Benvenuti nella seconda casa dei nostri bambini. Aiutateli a continuare a fare lezione in tranquillità e in silenzio.

Grazie

La mamma di un alunno della Scuola Deledda Pascoli