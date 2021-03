I carabinieri di Carbonia e Cagliari hanno arrestato una 32enne in esecuzione di due distinte misure restrittive

I carabinieri delle stazioni di Carbonia, coadiuvati dai colleghi della stazione di Cagliari-San Bartolomeo, ieri hanno rintracciato ed arrestato, a Cagliari, M.B., classe 1989, residente di fatto a Carbonia, presso il campo nomadi di Sirai, ma dimorante effettivamente in diverse località, sul conto del quale pendevano due misure restrittive, rispettivamente, della Procura della Repubblica di Tivoli, poiché ritenuta responsabile dei reati di cui al P.R. 380/2001 e al D.Leg.vo 42/2004, per avere nel 2001 realizzato a Zagarolo, in provincia di Roma, opere abusive in assenza di concessione edilizia. Per tali reati, dovrà espiare la pena di tre mesi di reclusione; della Procura della Repubblica di Perugia, poiché ritenuta responsabile del reato di rapina aggravata commessa a Todi, in provincia di Perugia, il 12 giugno 2013 e, per tale reato, dovrà espiare la pena di tre anni e due mesi di reclusione. La donna è stata ristretta a disposizione dell’Autorità giudiziaria, presso la Casa circondariale di Uta.