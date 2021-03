I carabinieri di Domusnovas hanno arrestato un 56enne del luogo che deve scontare una pena di 7 anni per i reati di violenza sessuale su minore

I carabinieri di Domusnovas stamane hanno rintracciato ed arrestato un 56enne del luogo, in ottemperanza di un ordine di esecuzione per la carcerazione trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo egli espiare la pena della reclusione di anni 7 (sette) per i reati di violenza sessuale su minore, commessa in Casarile (MI) e Domusnovas tra il 2007 ed il 2009. Dopo la notifica del provvedimento e la redazione degli atti relativi al provvedimento, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, dove dovrà trascorrere i prossimi anni.