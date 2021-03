Un 40enne di Siliqua è stati denunciato a piede libero per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

Un 40enne di Siliqua è stati denunciato a piede libero dai carabinieri della locale stazione per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di una mirata perquisizione eseguita presso la sua abitazione di residenza, è stato trovato in possesso di 84 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e di materiale vario per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale per essere poi inviato per le analisi di laboratorio presso il RIS di Cagliari.