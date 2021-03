195 “Sulcitana”: prosegue la realizzazione del Lotto 1

Vanno avanti i lavori per la realizzazione del Lotto 1 della nuova strada statale 195 “Sulcitana” che stanno interessando i territori comunali di Capoterra e Sarroch. Per consentire gli interventi, a partire da oggi è prevista la chiusura della rampa di collegamento in direzione Cagliari, in località Su Loi, tra il tratto a 4 corsie in gestione Cacip e il vecchio tracciato della statale 195. La rampa in direzione Pula verrà allestita a doppio senso di marcia. La deviazione rimarrà in vigore sino a fine maggio. Sarà comunque garantita la percorribilità in entrambe le direzioni. Sempre da oggi saranno avviate le attività di predisposizione della segnaletica.

