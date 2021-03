Il Consiglio comunale di Carbonia è stato convocato dalla presidente Daniela Marras per venerdì 26 marzo, alle 17.30, in videoconferenza

Il Consiglio comunale di Carbonia è stato convocato dalla presidente Daniela Marras per venerdì 26 marzo, alle 17.30, solo in videoconferenza, in seduta straordinaria in prima convocazione.

I punti inseriti all’ordine del giorno sono quattro: l’esame di interrogazioni, interpellanze e mozioni; l’approvazione del DUP, Documento Unico di Programmazione 2021-2023; la modifica dell’articolo 8 del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni; la modifica dell’articolo 26 del regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi.