Il presidente della Regione ha firmato l’ordinanza che disciplina gli ingressi nell’Isola dalle altre regioni

Art. 1) L’ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone “non residenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale n. 5/2021.

Art. 2) I vettori e gli armatori: