Sono 3.280 le dosi di vaccino Pfizer-BioNtech finora somministrate agli over 80 nel Sulcis Iglesiente

Sono complessivamente 3.280 le dosi di Pfizer BioNtech, somministrate ai cittadini over 80 del Sulcis Iglesiente nelle tre sedi allestite a Carbonia, Iglesias e Sant’Antioco.

Grazie al team di medici e infermieri della ASSL di Carbonia-Iglesias, agli operatori del 118 e ai volontari della protezione civile, tutto si è svolto nel migliore dei modi.

“Un plauso – si legge in una nota della direzione aziendale – meritano i nostri cittadini “anziani” che con la loro adesione massiva alla campagna vaccinale stanno consentendo il corretto svolgimento delle operazione ed il raggiungimento degli obiettivi.”

Il prossimo appuntamento per le vaccinazioni dedicate ai cittadini over 80 è per domani 31 marzo, sempre nelle sedi di Carbonia, Iglesias e Sant’Antioco (le dosi previste sono circa 1.000).

La ASSL di Carbonia ha poi organizzato altre giornate di vaccinazione in altre sedi del territorio per ridurre ai cittadini i disagi degli spostamenti:

6-7 aprile: Fluminimaggiore e Buggerru; presso la Palestra della Scuola di via Argiolas a Fluminimaggiore (le dosi previste sono 600)

9-10 aprile: Carloforte; presso il Teatro Cavallera di via Diaz (le dosi previste sono 720)

9-10 aprile: San Giovanni Suergiu, presso la Palestra Comunale di via Mascagni (le dosi previste sono 840)

Per poter accedere alla vaccinazione occorre rivolgersi al proprio medico di famiglia che, su base volontaria, dopo la compilazione della scheda di anamnesi, rilascerà l’impegnativa con la quale prenotare il vaccino tramite i punti Cup appositamente allestiti.