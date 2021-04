2 nuovi positivi al Covid-19 a Iglesias, gli attualmente positivi sono 19

Sono 19 gli attualmente positivi al Covid-19 tra i residenti nel comune di Iglesias, con 4 pazienti ospedalizzati.

Rispetto alle precedenti comunicazioni i nuovi positivi sono 2, e 7 persone risultano essersi negativizzate.

Oltre alle persone attualmente positive, altre 19 si trovano precauzionalmente in quarantena.

Ne ha dato comunicazione il sindaco, Mauro Usai.

«E’ fondamentale agire in maniera responsabile anche nei prossimi giorni di festa – ha sottolineato Mauro Usai – rispettando rigorosamente le prescrizioni sanitarie, in modo da mantenere il trend in discesa dei casi di positività, tutelando la nostra salute e quella del prossimo. Raccomando la massima attenzione da parte di tutti.»