Covid-19: il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha ordinato la chiusura della scuola dell’infanzia di via Santa Caterina

Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha ordinato la chiusura della scuola dell’infanzia di via Santa Caterina, Istituto Comprensivo Satta.

Dopo che l’ATS ha comunicato un caso di positività da Covid-19, verificatosi nella Scuola, al fine di contenere la diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori e agli adulti così come richiesto da ATS, Paola Massidda ha ordinato la sospensione temporanea della frequentazione di docenti, alunni e collaboratori della Scuola dell’Infanzia Via Santa Caterina, Istituto Comprensivo “S. Satta” fino a lunedì 26 aprile 2021 e, comunque, fino a nuove disposizioni, fatto salvo l’accesso per l’espletamento di attività diverse; e, infine, la sanificazione dei locali scolastici da parte di una ditta specializzata.